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AKP Bingöl İl Başkanı istifa etti: Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Güler açıklamasında ”Yakınımızı, akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kayırmadık. Hiçbir kamu kurumunda istikbal peşinde koşmadık. Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
22:48 -
Haberler Gündem
AKP Bingöl İl Başkanı istifa etti: Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, yaptığı yazılı açıklamada il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

“HİÇBİR KAMU KURUMUNDA İSTİKBAL PEŞİNDE KOŞMADIK”

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımı Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2018 yılından bugüne kadar büyük bir onur, şeref ve gururla yürüttüğüm Ak Parti Bingöl İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum.

* Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimize yeni bir vizyon kazandırarak 16 yıl bütün birimleriyle 2 katta hizmet veren parti binamızı kendi imkanlarımızla büyüterek 5 kata çıkardık ve bütün birimlerimize ofis konforluğunda çalışma ortamları sağlayarak partimizi büyüttük.

* Makam kapımızı dil, din, meşreb, köy, bölge farkı ayırt etmeden herkese açık tuttuk. Bu süreçte adalet ve eşitlik kavramına çok büyük önem verdik.

* Yakınımızı, akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kayırmadık. Hiçbir kamu kurumunda istikbal peşinde koşmadık. Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık. Kimseye haksızlık yapmamaya azami özen gösterdik.

* Bugüne kadar beraber çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e ve Teşkilat Başkan Yardımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

* Bu süreçte çalıştığımız bütün arkadaşlarımızdan, istemeden de olsa kalbini kırdığımız bütün herkesten helallik istiyorum. Liderimizin dediği gibi; Bu şarkı burada bitmez.

* Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliği’nde partimize hizmet etmeye daha büyük bir coşku ve heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımla.

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