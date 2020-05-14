AKP’li başkan bilim uzmanını şantiyeye sürdü

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tarih bilim uzmanı Bülent Türkmen’i yol yapımı işine sürdü.

Uzun yıllardır Bergama Belediyesi'nde çalışan Arkeolog Bülent Türkmen, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye sevk edilerek, bayındırlık ve yol bakım işlerinde görevlendirildi.

ÖNEMLİ TARİH ÇALIŞMALARI YAPIYORDU

Allianoi antik kenti kazılarından, Pergamon'un UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesine kadar birçok önemli projede çalışmıştı.

Türkmen, Bergama tarihi hakkındaki çalışmalarını sürdürüyor, akademik yayınların hazırlanmasında görev yapıyor, yurdun birçok yerinde söyleşi, konferans ve okullarda seminerler veriyor ve turizm tanıtım faaliyetlerinde çalışıyordu.

Türkmen, birçok defa “Tarihe Saygı Ödülü”ne layık görülmüştü. KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Bergama Belediyesi İşyeri Temsilcisi olduğu öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez ilk olarak çalışanlarına sendika değiştirme baskısı yaptığı, kütüphane çalışanını temizlik deposuna, gazeteci ve sosyologu otoparka sürdüğü iddiaları ile gündeme gelmiş, geçtiğimiz Şubat ayında 3 kadın işçiyi işten çıkartarak protestoların hedefi olmuştu.

Koştu ayrıca, corona salgını hakkında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye uymayarak, kronik hastalığı olan işçilerin idari izinli sayılması nedeni ile de tepki görmüştü.