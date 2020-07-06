AKP’li başkanların ‘villa tipi lojmanları’ halka açılıyor

İstanbul Florya Atatürk Ormanı'nda 1950'li yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı ve yardımcıları için , 2000'li yılların başında Kadir Topbaş döneminde 3 katlı villalara dönüştürüldü.

İBB Başkanı'nın konutu ile birlikte başkanvekili ve AKP'li ilçe belediye başkanları için 14 villa, hizmetli evi ve idari bina ormana inşa edildi. İBB'nin sit koruması altındaki ormana, koruma kurulundan izin almadan kaçak olarak inşa ettiği villalar uzun süre tartışıldı.

BAŞKANLAR VİLLALARI BOŞALTTI

İBB'deki 25 yıllık yönetim değiştikten sonra Florya'daki villaların kaderi de değişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından lojmanlar, kamu hizmetinden kullanılmak üzere boşaltıldı.

Villa tipi lojmanlar en son, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, eski Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, eski Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, eski Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, eski Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, eski Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından kullanılıyordu.

Başkanlık konutu da istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine meclis tarafından seçilen bir önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından kısa görev süresi boyunca konut olarak kullanıldı.

“14 AİLE, 40 GÜVENLİK”

Başkanlık konutu, İmamoğlu tarafından da pandemi sürecinde çalışma ofisi olarak bir süre kullanıldı. Şimdi başkanlık konutu ve villalar, İBB bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı'nın kampüsü oluyor.

Bugüne dek sadece AKP'li yöneticilerin kullandığı binalar; ofis, kütüphane, konferans salonu, gençlik merkezi, sergi salonu, açık hava okuma birimleri, spor, festival alanı, kapalı havuz, konser alanı olarak düzenlenerek halka açılıyor.

İmamoğlu daha önce lojmanlarla ilgili “İBB'nin lojmanı var. 14 aile yaşıyor, 60 dönüm arazide. 40 tane güvenlik çalışıyor. Adam Anadolu yakasında görev yapıyor, lojmanı Florya'da. Sırf bu lojmanın senelik masrafıyla 2 tane yurt yaparız” demişti.