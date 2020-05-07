AKP’li belediye tarla içindeki kulübeyi yıktı, #EvdeKal diye dalga geçti

Bursa’da AKP’li İnegöl Belediyesi ekipleri, Çayyaka Mahallesi’ndeki bir tarla içine bir vatandaşın inşa ettiği ahşap evi iş makinesiyle yıktı. Yıkımı sosyal medyadan #EvdeKal etiketiyle paylaşan belediyeye tepki yağdı.

“TEBLİGAT YAPILARAK SÜRE TANINDI”

İnegöl Belediyesi, resmi internet sitesinden yıkımla ilgili bir açıklama yaptı: Kırsal Çayyaka Mahallesi’nde bulunan kaçak ahşap yapı için encümenden yıkım kararı çıktı. Ocak ayında alınan karar sonrası kaçak yapıyı yapan vatandaşa 49 m2’lik ahşap evinde yıkılması konusunda tebligat yapılarak süre tanındı. Ancak vatandaşa verilen yasal süre içerisinde yıkımı gerçekleştirmedi. Bunun üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri bugün ahşap yapının yıkımını iş makineleriyle yaptı.

“MİLLİ SERVET BÖYLE YOK OLUYOR”

Belediyenin sosyal medyadan yıkımın duyurusunu yaptığı paylaşımına çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Bir vatandaşın, “Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı kesermiş. Milli servet böyle yok oluyor. Teşvik edeceklerine yok ediyorlar” ifadeleri dikkat çekti.