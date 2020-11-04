AKP’li vekilin koruma polisi PKK soruşturmasında tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 15 asker şehit olurken 54'ü ise yaralanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde olayın faillerinden ‘Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyet güçlerinin operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Ferhat Tekiner'in ifadesinin ardından dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Diyarbakır'da gözaltına alınan isimlerden biri AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın koruma polisiydi. Teröristlere sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de gözaltına alınan polis memuru M. Ö. Kayseri'de sorgulandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisi, terörist Ferhat Tekiner ve diğer üç kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Beş zanlı, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koruma polisi M. Ö.’nün terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak dün SÖZCÜ'nün ulaştığı AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” demişti.