AKP’lilerin ön sırada oturma isteği coronaya davetiye çıkardı

Sivil Toplum Kuruluşlarının genel kurula ve etkinliklerinin corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. STK’lar tarafından tepkiyle karşılanan bu yasaklamalara karşı siyasi partiler kongrelerine devam etti. Bafra’da AKP Bafra Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katılan milletvekili, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan grup, ön sırada tedbir amaçlı boş bırakılan ve üstünde uyarı yazısı bulunan koltuklara oturmaları dikkat çekti.

CORONA ÖN KOLTUKLARA UĞRAMIYOR

Toplantı salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında oturma düzeni olarak birer koltuk boş bırakılması gereken uyarılara rağmen, protokoldeki isimler yan yana oturdu. Arkada sıralarda bulunan diğer partililerin ise kurallara uyarak oturmaları dikkat çekti.

PROTOKOL SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU

AKP İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Genel Merkez Samsun Koordinatörü Emre Kahraman, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, İlçe Başkanı İbrahim Semiz gibi parti yönetiminde bulunan kişiler corona virüsüne aldırış etmeden ön sırada ki kırmızı koltuklarda boş yer bırakmadı.

İlginizi Çekebilir Corona nedeniyle misafirliğe gitmek yasaklandı