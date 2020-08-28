Akşener’den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de Şirin Payzın’ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Akşener şöyle konuştu:

* Elbette olmayı çok isterim herkes gibi. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum, güveniyorum. Bu başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı konusuna gelinceye kadar çok zaman var.

* Ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Millet İttifakı denen kavramın bir parçasıyız. Elbette o karşılıklı konuşularak oluşacak. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım.

ABDULLAH GÜL’ÜN ADAYLIĞI

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de muhalefetin zaferinin çıkacağını öngörüyor musunuz?” sorusuna, “Yüzde yüz inanıyorum” diye cevap veren Akşener, Abdullah Gül’ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuştu.

Akşener, “O gün geldiğinde bakılır. Çok samimi söylüyorum. Ben Sayın Gül’e herhangi bir itiraz konumunda 24 Haziran’da da olmadım” ifadelerini kullandı.

“ABDULLAH GÜL’ÜN TÜM PARTİLERDEN ADAYLIĞI TEKLİF EDİLDİ”

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sayın Gül’ün tüm siyasi partiler tarafından aday gösterilmesine dair bir teklif geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir aday çıkarmasının doğru olacağını söyledim. Çeşitlilik olmasının gerektiğini düşündüm. İkinci turda da zaten herkes birleşir.

* Burada öncelik kendim değildim. Fakat tamamının üzerinden adaylık söz konusu oldu. Bütün siyasi partilerin ortak adayı olmakla ilgili bir durumu oldu. Sayın Gül benim arkadaşım. Kendisiyle ilgili olumsuz bir düşüncenin sahibi değilim.

* Ama o günün şartlarında Sayın Erdoğan’ın yıkılmaz armada olduğu bir dönemde atılacak adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Bunun da doğru olduğuna bugün dahil inanıyorum.

* 24 Haziran’da gördüğüm şey şu oldu; Sayın Gül’ü isteyen genellikle de sol liberal diyebileceğimiz bir dostlar grubu var. Orada apar topar seçime gittik. Çünkü bizim partimizi seçime almamak için seçim ilan edildi. Düzenek İYİ Parti’nin girmemesi üzerineydi.

“BEN HER ŞEYİ ÖNCE GÖRDÜM”



Cumhur İttifakı’nın ‘eve dön’ çağrısını bir kez daha yorumlayan Akşener şöyle devam etti:

* ‘Herkes her şeyi yapabilir’ deniliyor ama Meral Akşener her şeyi yapamaz. Hiçbir şart benim mansıp uğruna benim bir sistemin içinde yer almama sebep olamaz. Bakınız ben AK Parti’nin kurucularındanım, başlangıcında varım, ayrıldım. O gün hiçbir gazeteci bana niye ayrıldığımı sormadı.

* Aradan yıllar geçti patır patır oradan ayrılanlar oldu. Gördükçe ayrılanlar oldu. Ben her şeyi önce gördüm. Benim de kendi içimde millet odaklı sabitelerim var. 2015’te sayın Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde bana başbakan yardımcılığı teklif etti. Ben onu reddettim. Ben bugün milletvekili değilim, sadece İYİ Parti genel başkanıyım.

“TEHDİT UNSURU OLARAK GÖRÜLÜYORUZ”

Üsküdar’a esnaf ziyaretinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’da esnafı ziyaret etmesini yorumlayan Akşener, ‘Sizi kopyaladıklarını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, “Elbette” yanıtını verdi ve ekledi: “Kıskanma diye bir kavram değil ama tehdit unsuru olarak görüldüğümüzü biliyorum. İYİ Parti adına söylüyorum ben bunu. Çünkü biz farklıyız.”

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın isimlerinin Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmesine ‘Ne güzel’ diye yanıt veren Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Çok içtenlikle bu arkadaşlarımızın başarılı olmasını istiyorum. Bütün zor şartlara rağmen hakikaten de başarılı buluyorum her ikisini de. Esas mesele üzüm yemektir bağcı dövmek değil. Keşke bütün belediye başkanlarımız birinci sınıf başarı gösterseler. Zaten buna da mahkumlar. Başarısızlık söz konusu olursa önce kendilerine söyler, daha sonra paylaşarım. Seçmen velinimettir.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Erken seçime ihtimal verdiğini söyleyen Akşener, “Bu sistem 2023’e kadar Türkiye’yi taşıyamayacak. 2021 Haziran gibi olabilir. Biz hazırız. Herkes adına konuşmak doğru değil ama biz İYİ Parti adına hazırız” ifadesini kullandı.

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