Amansız takip! Ortalığı birbirine kattı

Gece saatlerinde Tire ilçesinde meydana gelen olayda Ödemiş Bölge Trafik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, rutin uygulama yaparken, İzmir yönünden seyir halinde olan Mestan Apaydın (21) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre ‘dur’ ihtarına uymadı.

Ekipler, plakayı Emniyet’e bildirerek, otomobilin peşine takıldı. Trafik ve asayiş ekiplerinin de katıldığı kovalamacada, filmleri aratmayan sahneler yaşandı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Polis, kovalamaca esnasında birkaç kez havaya uyarı ateşi etti. Apaydın’ın takip edildiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı, Apaydın polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu ve gözaltına alarak Emniyet’e götürüldü.

İfadesi alınan otomobil Apaydın’ın (21) ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. (İHA)