Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya güne depremle başladı! İşte son depremler listesi…

Türkiye’de dün gece saatlerinde Osmaniye’de olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde Antalya’da da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Antalya’nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler…

08:44 -
Haberler Gündem
Antalya güne depremle başladı! İşte son depremler listesi…

AFAD verilerine göre, deprem 42 kilometre derinlikte ve 4.0 şiddetinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki deprem 08.20'de meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İLGİLİ HABEROsmaniye'de deprem! Osmaniye'de deprem!
Antalya Boğaziçi Üniversitesi deprem Osmaniye son depremler Türkiye
Son güncelleme: 08:53 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more