Arı kovanlarını yangından korumak isterken can verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik ve tarım arazisinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

YANAN ALANIN ORTASINDA CESEDİ BULUNDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Köyceğiz Orman İşletme Şefliği'ne ait ekiplerin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık iki hektarlık makilik ve tarım alanının zarar gördüğü yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sırasında bir kişinin yanan alanın ortasında yattığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü ve bölgede arıcılık yapan Hüseyin Savaşlı’nın olduğu belirlendi.

ARI KOVANLARINI KORUMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Savaşlı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Savaşlı'nın tarlasını ve tarladaki arı kovanlarını yangından kurtarmak için müdahale ederken dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Yanan alanda Savaşlı'ya ait arı kovanlarının bulunduğu ve kovanlardan bir bölümünün yangında zarar gördüğü belirtildi.