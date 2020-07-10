Asker uğurlama cezası ne kadar? Asker uğurlama hangi illerde yasak?

Aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu birçok ilde asker uğurlamaları corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yasaklandı. Asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacak. Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlandı.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI?

Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Uşak, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Kocaeli, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Malatya ve Bursa Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Asker uğurlamanın cezası Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira olacağı belirtildi.