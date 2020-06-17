Askeri casusluk kumpas davasında tutuklu sanık kalmadı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İzmir’deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY’ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY’nin ‘üst düzey yöneticileri’ Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’un da bulunduğu 43’ü tutuklu, 23’ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Davada, ‘askeri gizli bilgi ve belge bulundurma’ suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

22’si firari 103 sanık hakkında, ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği’ suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 96’ya düştü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan N.Y.’nin tahliye edilmesi, H.K.’nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla tutuklu sanık kalmadı. DHA