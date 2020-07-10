Ayasofya için karar günü

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından cami yapılan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi.

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve turistlerin İstanbul'daki ilk uğrak yerlerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay'a dava açmış, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü.

Ayasofya ‘nın ibadete açılıp açılmayacağına dair davanın son duruşması 2 Temmuz’da Danıştay 10. Dairesi'nde görülmüştü. Yarım saat süren duruşmada mahkeme kararın verilesi için duruşmayı ertelemişti. Dünyanın da merakla beklediği kararın bugün çıkması bekleniyor.