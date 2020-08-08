Ayasofya’dan maskesiz paylaşım yapan bir AKP’li vekilin daha Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’in ardından Türkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti.

Türkoğlu “Yaptırdığım tüm testler negatif çıktı. Herhangi bir hastalığım yok” yanıtını vermiş ancak evde tedavi gördüğünü söylemişti.

Türkoğlu’na yapılan son testinin pozitif çıktığı öğrenildi. AKP Hatay örgütü yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkoğlu’nun tedavisi evinde sürüyor.

FOTOĞRAFTAKİ 3. VEKİL

Hacı Bayram Türkoğlu da 24 Temmuz’daki açılış törenine katılmış, daha önce testleri pozitif çıkan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte, Ayasofya’nın içinde sosyal mesafe kuralına uymadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile fotoğraf çektirmiş, maskesiz paylaşımlar yapmıştı.

AYASOFYA AÇILIŞINA KATILAN AKP’Lİ BİLEN DE VİRÜS KAPMIŞTI

Ayasofya açılışına katılıp da maskesiz fotoğraf paylaşan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 test sonucu da pozitif çıkmıştı. Vekillerin bazılarının tedavileri sürerken, bazılarınınki ise devam ediyor.