AYM üyesinden yerel mahkemenin Berberoğlu kararı sonrası dikkat çeken paylaşım

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararında Anayasa Mahkemesi’nin “Yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” ifadeleri kullanılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

AYM ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yerel mahkemenin kararının ardından AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı.

AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

“HUKUKUN IŞIĞINI KASTETTİM”

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda da “‘Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” ifadelerini kullandı.

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