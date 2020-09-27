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Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldı. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri haberi duyururken gözyaşlarına boğuldu. Spiker "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

15:21 -
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ’da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındı.

Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

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Son güncelleme: 15:26 27.09.2020
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