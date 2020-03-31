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Babacan’ın A takımı belli oldu!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, A Takımı’nı belirledi. 21 kişilik Başkanlık Divanı’nda 7 kadın genel başkan yardımcısı oldu.

Veli TOPRAK
21:36 -
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Babacan’ın A takımı belli oldu!

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, partide Genel Sekreterlik görevini üstlenirken, Sanayi eski Bakanı Nihat Ergün ise Teşkilat Başkanı oldu. Meclis'te partiyi temsil eden tek isim olan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına getirildi. Partinin Genel Başkan yardımcıları şöyle:

İbrahim Çanakçı (Ekonomi ve Finans), Birol Aydemir (Sektörel) Burak Dalgın (Dijital Dönüşüm ve Teknoloji), Zehra Zeynep Dereli (Eğitim), Medeni Yılmaz (Sağlık), Elif Esen (Sosyal), Arzu Kılıçlar (Kadın), Doğan Şanlıoğlu (Gençlik)

Münevver Helin Fırat (Kültür ve Sanat), Mehmet Emin Ekmen (Yerel Yönetimler ve Şehircilik), Yasemin Bilgel (Doğa Hakları ve Çevre), Abdurrahman Bilgiç (Dışişleri ve Güvenlik), İdris Şahin (Seçim İşleri)

Sanem Oktar (Kurumsal İletişim ve Tanıtım), Ali Rıza Babaoğlan (Halkla İlişkiler), Nazlı Seda Vural (İnsan Kaynakları), Mustafa Uçak (İdari ve Mali İşler) ve Canberk Demirci (Bilgi ve İletişim Sistemleri)

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Son güncelleme: 21:38 31.03.2020
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