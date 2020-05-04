Babüroğlu: Türkiye adı konmamış bir güvenli bölge oluşturdu

Ömrüm Kara Tunçbaş'ın sorularını yanıtlayan Babüroğlu, TSK'nın yaklaşık iki yıldır Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde 30-40 kilometre derinliğinde adı konmamış bir güvenli bölge oluşturduğuna dikkat çeken Babüroğlu, bu bölgede askeri üsler oluşturulduğunu vurguladı.

Babüroğlu, “Adı yok ama fiili bir güvenli bölge oluşturuldu. Bununla Türkiye, yurt içine sızarak eylem yapacak, saldırı yapacak terör örgütü elemanlarını önleyerek, uzaktan bertaraf ediyor” dedi.

PKK’NIN SONU ABD YÜZÜNDEN GELMİYOR

Ancak tüm bunlara rağmen Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın sonunun gelmeyeceğini ifade eden Babüroğlu, şunları anlattı:

* Çünkü ABD, terör örgütünden desteğini çekmedi. ABD istese, oradaki terör, terör örgütü elebaşılarını bir gecede CIA eliyle gözaltına alır, tutuklar ve Türkiye'ye teslim eder. Ama ABD bunu yapmıyor. ABD için henüz PKK tamamen işlev dışı kalmadı. Terörün tamamen bitmesi için birincisi katılımın engellenmesi gerekiyor. Şu anda bu en alt düzeye indi.

* İkincisi, terörün kaynağında etkisiz duruma getirilmesi Iazım. Nokta operasyonlar yapılıyor bunun için ama her yere değil. Üçüncüsü, lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Dördüncü ve en önemli madde de terör örgütünün lojistik desteğinin kesilmesi gerekiyor. İşte bu destek devam ediyor. Türkiye'nin PKK ile mücadelesi çok iyi ama lojistik desteği kesilmediği için onu tamamen yok edemiyor. Bu destek de ABD'den geliyor.

IKBY DE PKK’DAN RAHATSIZ

Babüroğlu, son günlerde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Kandil'in Soran bölgesine asker sevkıyatı yapmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel yönetim yapılan bu sevkıyatın amacının corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina amaçlı olduğunu açıklamıştı. Bölgesel Yönetim Başbakanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, PKK'nın bölgede meşruiyet sahibi olmadığını ve bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Durum böyle olunca Kandil'e yönelik TSK ve IKYB ortaklığında bir operasyon gerçekleşir mi soruları gündeme gelmeye başladı. Babüroğlu, Kürt yönetiminin terör örgütü PKK varlığından rahatsız olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

* Ben bugünlerde Kandil'e geniş çaplı sınır ötesi bir harekatın gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama nokta operasyonları yaz kış devam eder. Kürt yönetimi de o bölgeyi temizlemek istiyor. PKK, onları da rahatsız ediyor. Şu anda Türkiye'ye yerel istihbarat sağlıyorlar. Ama daha büyük bir operasyon olursa Kürt yönetimi Türkiye'yi destekler mi? Destekler.