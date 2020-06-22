Bahçeli: Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonları hakkında açıklamalar yaptı.

SÜREÇ İYİCE KIZIŞACAK

* İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır.

TERÖR KOMPLOSUNU ANKARA YIKACAK

* Kamışlı'da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır. PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre inmiştir. Kerkük'te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavraları asılmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'ye meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkı vermektedir. Suriye ve Irak'ı parçalamayı hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini mutlaka ödemek durumunda kalacaklardır.

GİZLİ VE SİNSİ GÖRÜŞMELER

* Sınırlarımızın hemen dibinde ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler, temaslar ve diyaloglar sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır. Açık kaynaklar bu durumu tevsik ve teyit etmektedir.

REZALETİN VAHİM DEŞİFRESİ

* 16 Haziran 2020'de aynı damardan beslenen hain oluşumlar zalimlerin gözetiminde mutabakata varmışlardır. Geçtiğimiz günlerde, Suriye'nin Kamışlı şehrinde ABD'li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani'nin de yer aldığı basın toplantısı alçaklığın ve rezaletin vahim bir deşifresidir.

* Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) tarafından müştereken yapılan karanlık açıklamada, ‘2014 Duhok Anlaşması'nın sözde yönetim, ortaklık, güvenlik ve savunma' maddeleri her iki terör yapılanması arasındaki görüşmelerin temeli kabul edilmiştir.

SAKAT VE SKANDAL BİR TERTİP

* Türkiye ve tüm dünya, yeni tip corona virüsü salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir.

FRANSA KONTROLÜNÜ KAYBETMEKTEDİR

* Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir. (İHA)