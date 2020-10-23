Bahçeli’nin ‘siyasi fosil’ çıkışına Ali Babacan’dan sert yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu.

Ekonomi üzerinden MHP’ye eleştirilerde bulunan Babacan şunları söyledi:

* ‘Askıda ekmek' kampanyasını başlatan ortak, ekonomi ne zaman kötü olsa hükümet ortağı. Hatırlayın üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizinde neler yaşanmıştı.

* Milli gelirin üçte biri kaybedilmiş, gecelik faizler yüzde 7 bin 500'leri görmüştü. Yıllık enflasyon yüzde 70'leri geçmişti. Yine becerememişlerdi de Dünya Bankası'ndan bir başkan yardımcısını ekonominin başına getirmişlerdi.

* Borcun faizini ödeyebilmek için dahi dış borca muhtaç duruma düşmüşlerdi. Geçen gün grup toplantısında öfkeyle bize sataşıp partimizi ve beni kast ederek ‘siyasi fosil’ demiş. Bize ve bana dedi. ‘Siyasi fosil’ diye… Neyse..

* Türkiye'nin en yeni siyasi hareketine, sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denir mi hiç? İşinize geldiği zaman iktidarmış gibi davranıyorsunuz, ‘astığım astık, kestiğim kestik’ diyorsunuz.

* İşinize gelmediği zaman sanki hiç sorumluluğunuz yokmuş gibi mağdur şapkanızı takıp ekmeği asıyorsunuz. Hem de meydanın ortasında askıya asıyorsunuz. Ülkenin içine düştüğü durumdan sonuna kadar siz de sorumlusunuz.

“EKONOMİ YÖNETİMİNDE BİZİM BAŞIMIZ DİK”

“Ben ve arkadaşlarım boş aldığımız hazineyi dolu teslim ettik” diyen Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bizim hesabımız ortada, başımız dik. Şu andaki hükûmet ne yaptı? Hazineyi tüketti, kasa boş. Ülke borç batağında.

* Doğmamış çocuklarımıza kadar borçlandırdılar memleketi. Soruyorum onlara: Vicdanınız sızlamadan nasıl çarçur ediyorsunuz bu milletin kaynaklarını? Har vurup harman savururken hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

“İTHALATA BAĞIMLI HALE GELDİK”

Tarımda ithalata bağımlı hale gelindiğini aktaran Babacan daha sonra şunları söyledi:

* Mazota, gübreye, ilaca, tohuma, zam üstüne zam yapılıyor. Ama örneğin süt alım fiyatı bir yıldır sabit tutuluyor. Litresi 2 lira 30 kuruş.

* Dolar arttıkça girdi fiyatları artıyor. Hani dolara bakmıyorlardı. Ama çiftçimiz bakıyor. Tarım ve hayvancılığı değil geliştirmek, mevcudu dahi muhafaza edemiyorlar. İthalata bağımlı hale geldik.

* 2003 yılında tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatı neredeyse birbirine yakın iken, 2019 yılında 5,4 milyar dolar ihracata karşın, 9,4 milyar dolar ithalat yapıldı. Yani 4 milyar dolarlık mal, ürün dışarıdan satın alındı, açığımız oluştu.

“HUKUK DEĞİL CEZAEVİ İNŞA EDİYORLAR”

Kırşehir'de halen devam eden cezaevi inşaatına harcanan 270 milyon TL harcandığını ifade eden Babacan son olarak şunları söyledi:

* Bu kaynak tarım ve hayvancılığa yönlenseydi, ya da esnafımıza destek için harcansaydı, Kırşehir için çok daha yararlı olurdu.

* Ama yatırımı cezaevine yapıyorlar. İstihdam değil, demokrasi değil, hukuk değil cezaevi inşa ediyorlar.