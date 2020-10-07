Bakan Koca’ya eldiven uyarısı: Yakında ameliyatlar yapılamayacak

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, Twitter hesabında “Çok büyük tehlike” sözleriyle başladığı paylaşımda ülkemizde ameliyat eldiveni bulunamadığı için yakında ameliyatların yapılamama tehlikesine dikkat çekti.

Dr. Ezer paylaşımında, “Çok büyük tehlike, ülkemizde ameliyat eldiveni yok ve karaborsada. Yakında ameliyatlar ve sterilite gerektiren girişimler yapılamayacak. On katına kadar fiyatlara çıktı, piyasada yok” ifadelerini kullanarak “Konu kimin alanına giriyor bilmiyorum” dedi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Lösemili çocukların tüm girişimleri, vücut bakımları ve odalarının temizliklerinde eldivene ihtiyaç duyduklarını belirten Ezer, “İlaçlarının hazırlanmasında ve yemeklerinde de sürekli tek kullanımlık eldiven harcanıyor. Öte yandan ameliyatlarda, kemik iliği naklinde, hasta muayene ve girişimlerde de eldiven şart” diyerek eldiven firmalarından destek istedi.