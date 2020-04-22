Bakanlığa bağlı huzurevinde tedbir için yapılan testin 4’ü pozitif çıktı!

Foça’da bir vakıf tarafından yaptırılan, 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) devredilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reha Midilli Necla Ana Huzurevi’nde personel ve kalan sakinlerine corona virüsü testi yapıldı.

İlçe sağlık müdürlüğünün Hıfzıssıhha Kurulu’na önerisiyle tedbir amaçlı olarak personel ve huzurevinde konaklayanlara yapılan testlerin sonucunda 2 personel ile huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaşta corona virüsü vakasına rastlanıldı.

Testleri pozitif çıkan kişiler Foça Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, tam izolasyon halindeki huzurevi ise 14 günlük karantinaya alındı.

14 günlük vardiyasını doldursalar da çalışanların karantina süresince vardiya değiştirmelerine ve evlerine gitmelerine izin verilmedi.

Huzurevinde kalanlar karantina süresince sıkı takibe alınırken, hastanede tedavi altına alınan hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. DHA