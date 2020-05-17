Bakanlıktan yeni trafik genelgesi: 1 Haziran ile 1 Ekim arasında…

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede denetimlerin arttığı dönemlerde, trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığı belirtildi. Genelgede trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve trafik denetimine dönük faaliyet göstermelerinin son derece önemli olduğu ifade edildi.

CORONA TEDBİRLERİ

Genelgede, geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran – 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı yaz trafik tedbirlerinde; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE

Genelgede toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterlerinin titizlikle takip edileceği, denetimlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceği vurgulandı.

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