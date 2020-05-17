Bakkal ve marketler bugün açık mı? Marketler saat kaçta açılacak kaçta kapanacak?

Ülkemizde corona vürüsü mcadelesinde normalleşme süreci devam ediyor. Ancak salgının yayılımının engellenmesi amacıyla belirlenen günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olacağı zamanlar vatandaşlar tarafından merak edilyior. Hafta sonu ardından sokağa çıkma yasağı pazartesi ve salı günü de devam edecek. Bu günlerde ise belirlenen saatlerde bakkal ve marketler açık olacak. İşte İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine ilişkin kararlar.

BAKKAL VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacaktır.

Kısıtlamanın olduğu Pazartesi (18 Mayıs) ve Salı (19 Mayıs) günleri ise; market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecektir. Bu günlerde vatandaşlarımız, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecektir.

15 Mayıs saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00'a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri koronavirüs ile mücadele kapsamında son derece önemlidir.

Bu kapsamda özellikle 15 Mayıs 15.00 ile 24.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler sıkılaştırılacaktır.

Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM'lerde 10m²'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.