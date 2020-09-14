Balkonda akrobasi yapan jimnastikçi kadın canından oldu

Olay Şişli Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Larysa Kuzyk, akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla bir araya geldi.

Üç arkadaş alkol alarak sohbet etti. Bir süre sonra balkona geçildi. Eski jimnastikçi olan Larysa Kuzyk, alkolün de etkisiyle balkon demirlerine çıkarak akrobasi hareketleri yapmaya başladı.

KURTARILAMADI

Arkadaşlarının yanında tehlikeli hareketler yapan 43 yaşındaki kadın iddiaya göre bir an dengesini kaybetti ve 7'nci kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İFADE VERDİ

Hayatını kaybeden kadının evdeki arkadaşlarının ifadeleri alındı. Kuzyk'un arkadaşlarının ifadelerinde, “Akrobasi hareketleri yapıyordu. Bir anda dengesini kaybetti. Tutmaya çalıştık ama başaramadık” dediği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, tüm ihtimalleri değerlendirirken Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yaptığı belirtildi.

İlk belirlemelerde cinayet bulgusuna rastlanmazken her türlü ihtimalin değerlendirildiği ifade edildi. Kuzyk'un cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken Ukrayna asıllı kadının ölüm sebebinin otopsi sonucunda netleşeceği belirtildi.