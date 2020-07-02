Baro başkanlarının Meclis’e alınmamasına, İstanbul Barosu ve CHP’den tepki

Hakan KAYA

“Çoklu baro” teklifinin Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine katılmak isteyen baro başkanları, Meclis’e alınmayınca Çankaya Kapısı'nda oturmaya başlamıştı.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla “çoklu baro” teklifini ve baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştirdi.

“BU FOTOĞRAFI KİMSEYE GÖSTERMEYELİM, BEN UTANIYORUM”

Baro başkanlarının Meclis'in kapısında oturduğu fotoğrafı paylaşan Durakoğlu “Fakültede okuduğuma göre, TBMM komisyonları paydaşlarını çağırarak teklifi olgunlaştırması gerekiyor. İçeride Avukatlık Yasası görüşülüyor. Baro Başkanları içeri giremiyor. Bu fotoğrafı kimseye göstermeyelim. Ben utanıyorum” dedi.

“HABERİNİZ OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Duraklıoğlu, “Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık,yasak koydunuz. Haberiniz olsun: vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İÇİN UTANÇ FOTOĞRAFI”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Baro başkanlarının Meclis'in kapısında oturduğu fotoğrafı paylaşarak ,” Türkiye için utanç fotoğrafı! İçeride baro teklifi görüşülüyor baro başkanları Meclis’e alınmıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOKLU BARO TEKLİFİNİ KOMİSYONDA BU ŞARTLARDA GÖRÜŞÜYORUZ”

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ise çoklu baro teklifinin görüşüldüğü Meclis’in, içinden çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kalabalık bir ortamın olduğu görülen fotoğraf için Sancar, “Çoklu Baro teklifini komisyonda bu şartlarda görüşüyoruz” yorumunda bulundu.