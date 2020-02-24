Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERDepremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze namazı kılındı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baskalede-okullar-15-gun-tatil-edildi-5643080","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baskalede-okullar-15-gun-tatil-edildi-5643080","pageType":"yazi","pageIdentifier":5643080,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bau015fkale&#8217;de okullar 15 gu00fcn tatil edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5643080,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baskalede-okullar-15-gun-tatil-edildi-5643080/","headline":"Bau015fkale&#8217;de okullar 15 gu00fcn tatil edildi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["\\u0130ran","tatil","Van"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1582541261,"datePublished":1582541261,"dateModified":1582541652,"info":"{"seo_news":"false"}"});