Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi

İran’da meydana gelen ve Van’da 9 kişinin ölümüne neden olan deprem nedeniyle Başkale’de okullar tatil edildi

13:47 -
Haberler Gündem
Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABERDepremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze namazı kılındıDepremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenaze namazı kılındı
İran tatil Van
Son güncelleme: 13:54 24.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more