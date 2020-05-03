Berberlerden corona isyanı: Sesimizi duyun

Müslüm EVCİ

İsmail AKDUMAN

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. 21 Mart 2020'den beri kapalı olan işletme sahipleri gibi vatandaşlar da zor durumda kaldı.

Evlere gitmeleri ya da iş yerlerinde gizli hizmet verdikleri tespit edilen sektör çalışanlarına da 3 bin liradan başlayan cezalar kesildi. Vatandaşların da kendilerinin de mağdur olduklarını belirten sektör çalışanları yetkililerden destek çağrısında bulundu, “Perişan olacağız bizlere çözüm yolu bulunsun” dedi.

Konu ile ilgili Sözcü'ye konuşan Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, iş yerlerini geçici süreliğine kapatan esnafların zor durumda olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

“HER AY ASGARİ ÜCRET TUTARINDA DESTEK VERİLMELİ”

İşletmesini kapatan 108 bin esnafa corona virüsü süreci boyunca her ay asgari ücret tutarında destek verilmesi gerektiğini belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı;

*Corona salgını nedeniyle iş yerini kapatan esnaflarımız 30 gündür evlerindeler ve devletten hiçbir yardım alamadılar. Taleplerimiz için birçok makamla görüştük ama henüz bir netice alamadık.

*Biz işyeri kapalı olan her bir esnafımıza her ay bir asgari ücret tutarında destek verilmesini ve dükkân kiralarının yarısının devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Ayrıca mücbir sebepten iş yeri kapalı olan esnafımızın BAĞ-KUR ve SSK primlerinin de süreç boyunca alınmamasını talep ediyoruz.

“ESNAFLARIMIZIN İŞ YERLERİ KADEMELİ OLARAK AÇILMALI”

Ekonomik destek verilmemesi halinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin kademeli olarak işyerlerini açmaları talebinde bulunan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ekonomik desteğin sağlanmaması halinde İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrollünde gerekli şartları yerine getirmek üzere esnaflarımızın iş yerlerinin kademeli olarak açılmasını talep ediyoruz.

*Berber dükkânında 3 koltuğu olan esnafımız sayıyı tek koltuğa düşürerek özel giyse ve koruyucu malzemelerle tedbirini alarak işletmesini açabilir. Bununla ilgili cumhurbaşkanımızda bazı sektörlerde iş yerlerinin yeniden açılabileceği müjdesini vermişti. Umarım bu sektörler içerisinde biz berber, kuaför ve güzellik salonları da vardır.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ YANLIŞ İŞLER YAPIYOR”

İşletmesi kapalı olan ve herhangi bir destek alamayan berberlerin evlere giderek tıraş yaptığını aktaran Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İş yeri kapalı olan ve ailesine bakmak zorunda olan esnafımız bu zor süreçte bazı yanlış işler yapıyor. Kimisi işletmesinin arkasında, kimisi de evlere giderek tıraş yapıyor. Biz bunu uygun bir davranış olarak görmüyoruz. Bütün esnaf arkadaşlarımız biraz daha sabırlı olsunlar. Biz sorunlarımız için ilgili bütün makamlarla temas halindeyiz. Umarım önümüzdeki günlerde bir netice alabiliriz.”

“POLİKLİNİKLERDE KAÇAK YOLLARDAN GÜZELLİK HİZMETİ VERİLİYOR”

Bazı polikliniklerde kaçak yollardan güzellik hizmeti verildiğini de ileri süren Karakaş, “Bazı polikliniklerin dermatologlar üzerinden güzellik hizmeti verdiğine dair tespitlerimiz var. Biz bu süreçte işletmelerimizi kapatırken onların kaçak yollarla hizmet vermeye çalışması kabul edilir değil. Zamanı gelince bu polikliniklerin hepsini ifşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“6 MESLEKTAŞIMIZI CORONADAN KAYBETTİK”

Şu ana kadar 6 meslektaşının corona virüsünden dolayı hayatını kaybettiğini dile getiren Karakaş, “Bizim bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar 6 meslektaşımızı corona virüsünden kaybettik. Şu an birçok arkadaşımızda da corona virüsüne rastlandı ve tedavileri devam ediyor. Ama vaka sayısı hakkında net bir sayıya hâkim değiliz” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZDAN SESİMİZİ DUYMASINI İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunlarının çözümü noktasında yardım çağrısında bulunan Karakaş, “Sorunlarımızın çözümü için birçok parti milletvekili ve genel başkanlarıyla görüştük. Hepsi de sorunlarımızı meclise taşıdılar. Cumhurbaşkanımız her defasında ahilik kültürünün öneminden bahsediyor. Devletimiz ahilik kültürünü yaşatan esnafına sahip çıkmalıdır. Cumhurbaşkanımızdan da sesimizi duymasını ve sorunlarımıza çözüm bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAKIMSIZLIKTAN HEDER OLACAK”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda berberler, kuaförler ve güzellik salonları için çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Enginyurt yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Berberler, kuaförler, güzellik salonları için çözüm bulunmalı diyoruz, birileri ‘ti' ye alıyor. Tekrar söylüyorum bu insanlar, günlük kazançla yaşayan emekçiler. Çalışmaya ihtiyaçları var. Ayrıca, hanımefendiler de bu dönem de bunaldılar. Korona derken, millet bakımsızlıktan heder olacak.”

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, corona virüs mücadelesi kapsamında kapılarına kepenk vurulan esnafın durumu için federasyon olarak gerçekleştirdikleri video konferansta bir dizi karar aldıklarını söyledi.

“ÇOK CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Berber ve kuaförlerin yaklaşık 1 aydır kapalı olan iş yerleri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Pilan, “Berberler ve kuaförler, günlük kazançlarını, günlük harcayan bir meslek grubudur. Bizim sektörümüz risk grubunda olduğu için corona virüsü nedeniyle kepenklerimizi kapattık. Ancak arkadaşlarımızın durumu cidden sıkıntılı. Bundan dolayı cumartesi günü genel başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla video konferans gerçekleştirdik. Bazı kararlar aldık ve taleplerimizi bir rapor halinde gerekli mercilerden destek istedik” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ GİBİ DESTEK TALEBİ

Bu süreçte iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförler için maddi destek talebinde bulunduklarını söyleyen Pilan, “Emeklilere verilen ikramiye gibi, esnafımıza da destek verilmesini istedik. İşletme sahiplerine tam, kalfa arkadaşlarımıza da yarım ücret talebimiz oldu. En azından işletmelerimizi tekrar açana kadar bu desteğin verilmesini istedik. Devletimizin esnafının yanında olacağından şüphemiz yok. Kapalı olduğumuz müddetçe, devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL

Başkan Pilan, “Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Tedbirleri çok sıkı tutmamız gerekiyor. Bu anlamda da yasaklar devam ediyor. Konu hakkında da görüşmelerimiz oldu ancak şimdilik yasağın kalkma durumu söz konusu değil. Önümüzdeki süreçte ne olur bunu bilemeyiz. Slaonlarımız tekrar ne zaman açarız bunu bilmiyoruz. Sabırlı olmamız, bu zorlu dönemi el birliğiyle evde kalarak atlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

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