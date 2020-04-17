Bilim Kurulu Üyesi Azap’tan, Ovalı’nın duyurduğu ‘Dornaz Alfa’ ilacıyla ilgili açıklama

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüsü tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ‘Dornaz Alfa’ ilacı olduğunu ve ilacın oldukça etkili olduğunu iddia etti. Ovalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Haber Global’in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Ovalı’nın duyurduğu ilacın şu ana kadar Türkiye’de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

Alpay, ilaçla ilgili olarak şunları söyledi:

* Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.

“HEYECANLI AÇIKLAMALAR…”

* Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım.

* Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok.

Azap, ilacın kullanıma girmesi ihtimaline ilişkin soruya ise, “Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor.” dedi.