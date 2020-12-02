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Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Karlıova olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 08:31, 02/12/2020
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Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Saat 07:25’te, Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak belirledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:08:21,
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