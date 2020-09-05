Bir doktor daha corona virüsünden yaşamını yitirdi!

Diyarbakır Tabip Odası, bir doktorun daha corona virüsünden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Odadan yapılan açıklamada Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Mehmet Kan’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

TTB: DUYUN SESİMİZİ ÖLÜYORUZ

Sağlık Bakanlığı’na hekim ölümleri artışı konusunda sıkça uyarılarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Bugün de eksildik. Duyun sesimizi. Ölüyoruz!” mesajını paylaştı. Mehmet Kan’ın Diyarbakır’da aile hekimi olduğu öğrenildi.

KOCA: SAĞLIKÇILARIMIZ FEDAKAR VE ÖZVERİLİDİR

Diyarbakır’da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu dönemde bütün sağlık çalışanlarının yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulunduğunu ifade etmişti.

Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

* İzinleri olmadı, evlerine gerektiğinde gidemediler. Bunun karşılığını bir ödeme ile yapmanın bir karşılık olarak görünmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum.

* Ama buna rağmen imkanlar ölçüsünde aile hekimlerimiz bu süreçte özellikle filyasyon dahil olmak üzere yoğun bir gayret içinde oldular.

* Biz filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanı, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı bugün veya yarın yayınlanır.

* Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yapılıyor olacağız. Ayrıca aile hekimlerimiz içinde yine benzer şekilde salgın dönemindeki korona virüslü hastalarla ilgili yaklaşımları bir çerçeve ile düzenlenerek ek ödeme getirilmiş olduk.

* Bunun dışında çalışanlarımızla ilgili genel anlamda sağlık kuruluşlarında çalışanlarımızla ilgili bir ek ödeme çalışması yapıldı.

* Özellikle poliklinik, servis, yoğun bakım gibi korona virüslü hastalarla yoğun ilgilenen çalışanlarımızın tavandan olmak üzere, diğer çalışanlarımızda yine belli bir endeksle daha önceki ek ödeme esas alınarak bir düzenleme yapıldı.

9 GÜNDE 15 SAĞLIK ÇALIŞANI VEFAT ETTİ

Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasına göre son 9 günde 15 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.