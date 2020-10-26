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Bir il için daha kritik corona uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentteki corona virüsü vaka sayısında artış olduğu belirterek vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Güncellenme: 22:25, 26/10/2020
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Bir il için daha kritik corona uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul için yaptığı “Dışarıya çıkması gerekmeyenler lütfen evlerinden ayrılmasın” uyarısının ardından kritik bir uyarı da Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından yapıldı.

Vali Karadeniz, corona virüsü (COVID-19) vaka sayısının kentte artmasının ardından yazılı açıklama yaparak vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Manisa Valisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ilimizde de artış gösteren Covid-19 salgınıyla tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz.

* Salgınla mücadelemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce gerekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla sürekli paylaşılmaktadır.

* Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı kişisel hijyen, maske ve fiziksel mesafe tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir.

* Korona virüsün yayılmasını önlemek, kendimizi, yakınlarımızı ve toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla işe, okula, hastaneye gitmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi zorunlu nedenler dışında evlerimizde kalmamız; taziye, geçmiş olsun, kutlama gibi nedenlerle dahi ziyaretlerden kaçınmamız, toplu bulunulan alanlardan uzak durmamız yüksek öneme sahip bir gerekliliktir.

* Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek, hareket etmemiz gereken bu dönemde zorunlu haller dışında evlerinizden dışarı çıkmayınız.

* Devletimiz ve vatandaşlarımız hep birlikte mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Salgınla olan mücadelemizi kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Anlayış, sabır ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. DHA

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