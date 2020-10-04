Bir kadın daha cinayete kurban gitti!

Olay, bu sabah Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya G.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. 17 yaşındaki çocuğun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri 39 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi, yapılan incelemede tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

‘GÜNAYDIN AŞKIM’ DİYE MESAJ GÖNDERMİŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya G.’nin bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K.’yla görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Abdullah K.’nın, Hülya G.’ye saat 08.00’de “Günaydın aşkım” diye mesaj gönderdiğini belirledi.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Abdullah K.’nın, sabah Hülya G.’nin evinden çıktıktan sonra 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki kendisine ait evine gittiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro’daki sorgusu sürüyor. (DHA)