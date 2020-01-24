Bir kanal da Bolu’ya yapıyorlar

Kanal İstanbul tartışılırken Bolu'nun en verimli tarım ovasında Bolu Güney Çevre Yolu isminde yeni bir yol inşaatı başladı. 12 metre yüksekliği, 70 metre genişliğiyle Bolu'yu adeta bir duvar gibi ikiye bölecek olan yola halk ‘'Kanal Bolu” adını verdi. Daha önce doğa harikası Gölcük'ün yapılaşmaya açılmasını önleyen Bolu Platformu, yol inşaatının durdurulması ve projenin iptali için dava açıp muhtarlar dahil 50 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında topladı. Yüksekliği duvara, dolgu toprak altındaki geçitleri dehlizlere benzetilen yeni yolun Bolu'nun en verimli tarım arazilerini yok edeceği belirtiliyor.

TARIM ALANI YOK OLUR

Bolu, biri şehrin tam ortasındaki karayolu diğeri de dağlık kuzey yamaçtaki otoban olmak üzere doğudan batıya iki büyük yol güzergahında bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı, kente üçüncü bir şehirlerarası yolun güneyden açılmasına karar verdi. Ancak yolun geçirilmesinin planlandığı güney aksında Bolu'nun en verimli tarım arazileri ile çok sayıda köy ve yerleşim yerinin bulunması kentte büyük tepkiye yol açtı. Geniş bir kitleyi bir araya toplayan Bolu Platformu, Bolu İdare Mahkemesi'ne projenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde yolun kamu yararından çok, kamu için zarar oluşturacağı belirtildi.

KENT MERKEZİNE 10 TÜNELDEN GİRİLEBİLECEK

Platform, yolun Bolu için telafisi zor, hatta imkansız denebilecek olumsuz sonuçlar doğuracağı bilgisini verirken, adeta duvarı andıran yolun yapılması halinde yaklaşık 100 hektar tarım alanının yok olacağı ve şehri adeta ikiye bölen 12 metre yüksekliğinde 70 metre genişliğinde bir duvar örülmüş olacağı uyarısında bulundu. Platform açıklamasında, “Üstelik bu duvar, toprak dolgu malzeme ile yapılıyor ve geçişler, altlarda oluşturulacak bir nevi dehlizlerden olacak. Çevre yolu, birçok köyü ikiye bölecek. Doğa turizminin geleceğini olumsuz etkileyecek, hava, görüntü ve ses kirliliğine yol açacak. Bolu halkı, bu yol güzergahını istemiyor. Bolu'ya, Bolululara ve Bolu'nun geleceğine zarar vereceğini düşünüyor” denildi.

2 alternatif var

Bolu Platformu, yol projesinin sadece ulaşım önceliğiyle hazırlandığına da işaret ederken, ulaşım ihtiyacının doğaya ve insanlara zarar vermeden iki alternatifle çözülebileceği önerisini getirdi. Platform açıklamasında, “Örneğin, Ankara-İstanbul otoyolunun Bolu doğu-batı arası ücretsiz kullandırılarak bu ihtiyaç kısa vadede görülebilir. Uzun vadede kuzeyde, otoyola paralel bir güzergahta çevre yolu inşa edilebilir. Böylece Bolu'nun verimli tarlaları, doğası ve insanları büyük bir riskten kurtulur” denildi. Yol projesinin iptali için davanın yanı sıra imza kampanyası başlatan Bolu Platformu'nu oluşturan 50 sivil toplum kuruluşu birçok farklı kitleyi temsil ediyor.