Bir şehri karıştıran afiş! Gören gözlerine inanamadı

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran'da sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu.

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.

2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda arama yaptı.

Ayrıca bölge drone ile havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi.

Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara karşın görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanmadı.

KAYIP ASLAN AFİŞİ YAPTIRDI

Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve yapılan aramalarda izine rastlanılmayan aslan için bir halı yıkama fabrikası sahibi Emrah Öncel, ‘kayıp ilanı’ başlıklı aslan fotoğrafının yer aldığı üzerinde “Aslanımız Tacettin kaybolmuştur, görenlerin haber vermelerini rica ederiz” yazılı afiş yaptırdı.

Kentte bilboadlara astırılan ilginç reklam afişini görenler şaşkınlık yaşadı. Afişi gerçek sananlar fabrikayı arayarak bilgi aldı.

“BU KADAR CİDDİYE ALINACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK”

Halı yıkama fabrikası sahibi Emrah Öncel, amaçlarının insanları gülümsetmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Şu an gündemde olan aslan konusuna neşeli bir ilan girelim istedik. İnsanların bizi fark etmelerini amaçladık. İlanlar asılıp sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yoğun bir şekilde telefon ve mesaj aldık.

* İnsanlar etkilenmişler. Bazıları gerçek mi diye sordu. Şaka amaçlı yapmıştık. Bu kadar ciddiye alınacağını düşünmemiştik. Aslanı bulana ağırlığınca altın da vereceğiz. (DHA)

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