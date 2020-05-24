Geçmiş bayramlara özlem duyulan bugüne özel bayram mesajları…

Karantina süreci sebebiyle hepimiz hiç yaşamadığımız bir bayram ortamını yaşıyoruz. Yurdun 81 ilinde vatandaşlar birçok bayramda birlikte oldukları sevdiklerinden ayrı şekilde bu bayramı geçiriyor. Ayrı kaldığımız günlerde mesafeleri kısaltacak, güzel dileklerimizi iletecek, bu bayrama için hazırlanmış bayram mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz…

BİRBİRİMİZDEN UZAK KALDIĞIMIZ BAYRAMA ÖZEL SÖZLER

“Sağlıklı günler yakın inancını kaybetme. Bayram sevincini yaşamak için engellere takılma. Ramazan Bayramın kutlu olsun…”

“Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın” İyi bayramlar…

“Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim”

“Ne şanslıymışımız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar”

“Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Ramazan Bayramın mübarek olsun”

“Kainatı yaratan Allah, affetmeye hazır günahlarımızı, sen aç ellerini göğe doğru; güzel bir bayram dile.. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar görelim hep beraber”

“Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar…”

Gelecek bayramlara, nice Ramazan’lara ulaşmanız dileğiyle. Sevdiklerinizle, sağlıkla, iyi bayramlar dilerim…”

“Evinizden sağlık, gönlünüzden sevgi ve iyi niyet eksik olmasın. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”

“Günahların affolduğu, küslerin barıştığı, açların doyduğu, ihtiyacı olanın sesinin duyulduğu bir bayram olması dileğiyle. İyi bayramlar…”

“Bayramlar kavuşma günüdür, bu bayramda sevdiklerimizin yanında olamasak da güzel günlerde yeniden kavuşma ümidiyle. Bayramınız kutlu olsun…”

“Hayatı bayram tadında yaşayacağımız günlere en kısa sürede ulaşmanızı diliyorum ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum…”

“Neşeli bir gelecek uzak değil. Yeter ki biz kalbimizi iyiliğe açalım. Bayram sevincinizin daim olmasını dilerim. İyi bayramlar…”

“Allah’ın adını anarak, kalbimizde onu yaşatarak ve ona inanarak bir bayrama daha eriştik. Bu bayramda Allah’ın da bizi duyup günahlarımızı affetmesi dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”

“Tüm sıkıntıların hayatımızdan kum gibi akıp gitmesi dileğiyle. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum…”

“Günler geçer, dertler biter tüm sıkıntılar unutulur sevinçler daim kalır. Bu bayramda daim kalacak sevinçler yaşamanız dileğiyle…”

“Dostluklarınız deniz gibi sonsuz, işleriniz güneş kadar parlak, huzurunuz bol, sağlığınız yerinde olsun. Ramazan Bayramınız hayırlı olsun…”

“Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun… ”

“Ey dost! Bedenen ayrı olsak da bil ki aklımdasın, adını dualarımdan eksik etmem. Sevdiklerinle ve ailenle mutlu bir bayram dilerim…”

“Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar”

“Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…”

“Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun…”