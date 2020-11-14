Bodrum Kaymakamı Yılmaz: Tatilciler dönmedi, hareketli nüfus bizim için risk

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaymakam Bekir Yılmaz yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki corona virüsü artışının turistik ilçede artış gösterdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

BODRUM'DA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR

Yılmaz açıklamasında, ikinci konut sahiplerinin oldukça hareketli bir yapıya sahip olduklarını ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsim itibariyle vaka sayılarında artış oldu. Artık aşı devreye girinceye kadar herkesin daha dikkatli olması lazım.

* Bodrum, Muğla, Türkiye ve dünya içinde böyle. Biz de sürekli denetimlerimizi yapıyoruz ama denetimin ötesinde herkesin kendini koruması bu konuda duyarlılığını arttırarak hareket etmesi gerekiyor.

* Vatandaşlarımızın hepsinin, herkesin bu konuda dikkatli olmasını bekliyoruz. Başka çaresi yok, aşının devreye girmesiyle ilgili süre kısaldı. Gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz.

* Bu süreçte daha dikkatli olacağız. Bodrum'da vaka sayılarında artış var. Her ne kadar başka yerlere göre iyi de olsak daha dikkatli olmak zorundayız.

HAREKETLİ NÜFUS TEHLİKESİ

Yılmaz açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

* Aşırı nüfus artışı diye bir şey yok. Bizim zaten yazın nüfusumuz artıyor. Turizm merkeziyiz. Ama bu sene ikinci konutu olan vatandaşlarımız Bodrum'u daha güvenli gördüğü için özellikle büyük şehirlerde ikamet edenler evlerine dönmediler veya daha geç dönecekler.

* Kış sürecine doğru yaşayan insan sayısı geçen yıllara göre daha fazla. Bizim için riskli olan hareketli nüfus. İnsanların burada ikinci konutunda ikamet etmesi bizim için çok büyük sorun değil. Önemli olan herkesin dikkatli olması yani sağa sola herhangi bir sebeple giden gelen arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın dikkatli hareket etmesi.

* Biz memurlarımıza mesela çok zaruri bir durum olmaması durumunda izin vermiyoruz veya izin dönüşlerinde test istiyoruz. Yani vatandaşlarımızın cenaze gibi zaruri gidişlerde kendini koruması lazım.

* Çünkü bir kişi aileden hasta olunca herkes hasta oluyor. Yoksa biz okullarımızda, kamu kurumlarımızda, kendi kontrolümüzde olan yerlerde her türlü tedbiri alıyoruz ama bu süreç böyle devam ederde vakalar artarsa daha sert tedbirler gelir. Bununla karşılaşmamak için herkesin daha dikkatli olması kendini koruması lazım.