Boğaz’dan geçen dev platform sürüklendi: Kıyıya 100 metre kala durduruldu!

İstanbul Boğazı’ndan geçerek Romanya’ya gideceği öğrenilen GSP KİNG adlı geminin çektiği 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki dev petrol platformu, bu sabah Beylerbeyi açıklarında kıyıya yakın geçti.

KIYIYA DOĞRU SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre dev platformu çeken geminin halatı kopunca platform kıyıya doğru sürüklendi. O sırada boğaz geçişine eşlik eden Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler, platformun sürüklenmesini kıyıya 100 metre kala durdurdu.

Daha sonra da açığa çekilen platform gerekli önlemler alındıktan sonra yeniden Karadeniz’e doğru hareket etti. O anlara ait görüntüler sahilde olanlar tarafından görüntülendi.