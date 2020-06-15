Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran yasak var mı?

Haziran ayının ilk günüyle birlikte corona virüsünde normalleşme sürecine girilmişti. Son günlerde ise corona virüsü vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugünkü verileri açıklamasıyla vakalarda yeniden artış olduğu görüldü. Vaka sayısındaki artış nedeniyle de vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu yeniden araştırmaya başladı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı corona virüsü verilerinde vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Vaka sayısının artmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldığı anda sayfamızda olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün veya yarın yapılması bekleniyor.