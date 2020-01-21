Bu mektupla başlatılan soruşturma kapatıldı

Uyuşturucu baronu Behçet Cantürk'ten, HDP Milletvekili Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'a kadar, Sapanca-Adapazarı-Düzce ölüm üçgenindeki faili meçhul cinayet dosyaları resmen kapandı. Bağlantıları, Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal, suç örgütü lideri Enis Karaduman, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın amcası müfettiş Namık Erdoğan ve MİT'çi Tarık Ümit'e kadar uzanan cinayetler, 24 yıllık soruşturma ve yargılamadan sonra,yine faili meçhul kaldı. Cinayet soruşturmaları, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, ‘'Devlet emrinde çalışan katiller var'' diyen eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın iddiaları üzerine başlamıştı. Demirel de bu iddiaları dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a bir mektupla iletmişti.

1993-96 yıllarındaki cinayetlerin ilk bağlantıları 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazası ile ortaya çıktı. Polis müdürü Hüseyin Kocadağ ve Interpol'ün aradığı Abdullah Çatlı'nın öldüğü, DYP Milletvekili Sedat Bucak'ın yaralandığı kazadaki Mercedes'te, suikast silahları bulundu. Çatlı'ya ait silahın, İsrail'den EGM'ye hibe edilen susturuculu tabanca olduğu anlaşıldı. Cinayetlerin, eski Bakan Mehmet Ağar, EGM Özel Harekat Başkanı İbrahim Şahin ve emekli Yarbay Korkut Eken'in yönlendirmesi, Sedat Bucak'ın koruma polisleri, ‘'Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdullah Çatlı ve MİT elemanı Tarık Ümit tarafından işlendiği öne sürüldü.

Birbiri ardına açılan davalar Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşti. Aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken ve özel harekatçıların da bulunduğu 19 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. MİT Kontrterör eski Başkanı Mehmet Eymür bu davada verdiği ifadede o dönemde 54 kişilik bir ölüm listesi olduğunu ve devlet birimleri ile bağlantılı kişilerin bu cinayetleri işlediğini açıklamıştı.