Bunun adı rezalet: Tatil cennetinde kanalizasyon denize akıyor!

Balıkesir’in Burhaniye ilçe sınırlarında yer alan Kadıncık, Üvecik, Çoruk, Havran Dereleri’ne fabrika atıkları ve kanalizasyon döküldü. Çevreye zarar veren atıklardan dolayı etrafa yayılan kötü koku bölge halkını etkiledi.

Denize akan dereler hakkında, yapılan şikayetlere rağmen yetkililer herhangi bir adım atmadı. Vatandaşlar, duruma tepki göstererek neden bir adım atılmadığını sordu.

“TEMİZ DENİZ, TEMİZ KÖRFEZ”

Konuyla ilgili Burhaniye Çevre Platformu da yazılı bir açıklama yaptı. Yetkilileri göreve çağıran platformun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Burhaniye ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Orjan, Denetko, İmko ve Haberkent sitelerinin içinden ve yanından geçmekte olan Kadıncık Deresi, Üvecik Çayı, Çoruk , Havran Dereleri'nin etrafa yaydığı kötü koku ve taşıdıkları kanalizasyon ve fabrika atıklarının denize döküldüğüne dair site yönetimleri defalarca şikayette bulunmuşlar.

* Geçimini turizmden sağlayan, büyüme ve gelişme beklentisi turizmden olan bir bölgenin denizi temiz kalmalıdır. Meslek Odaları, Turizmciler, Burhaniye’ye gönül veren tüm halkımızın “temiz deniz, temiz körfez” ortak sloganı olmalı ve gereğinin yapılması için taleplerimizde ısrarcı olmalıyız.