Bursa’da tepki çeken yıkım! Yıkılan şelalenin yerine yenisi yapılacak!

2012 yılında Bursa’nın Altıparmak Meydanı’na Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan ‘Yüzen Taşlar’ heykelinin arkasında şelale yıkıldı. Bursalılar yıkıma “Bunun adı israf” diyerek tepki gösterdi.

Yüzen Taşlar heykeliyle birlikte yapılan ve geçen yıl açılan şelale bölümünün yıkılarak yerine Ankara Keçiören’deki şelaleye benzer bir şelalenin yapılmasının planlandığı iddia edildi. AKP’li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde dikilen heykel ve çevresine harcanan para tartışmalara neden olmuştu.

BTSO 649 BİN LİRA ÖDEDİ



Dönemin Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan, gelen tepkiler üzerine, şunları söylemişti: Yüzen Taşlar heykeli için BTSO tarafından ödenen miktar 649 bin liradır. Heykeltıraşa ödenen para 200 bin eurodur. Diğer maliyetler ise, taşın maliyeti, zemin ve çevre düzenlemesinin yapımına harcanmıştır.

45 TON AĞIRLIĞINDA

Karagöz-Hacivat ve gölge oyunlarının anısına dünyaca ünlü heykeltıraş Christian Tobin‘e yaptırılan Yüzen Taşlar heykeli için Gemlik’ten çıkarılan Diabas taşı kullanıldı. 45 ton ağırlığındaki heykel Ovaakça mevkisinde kurulan atölyede altı ayda yapıldı.