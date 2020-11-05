Büyükçekmece’de 8 bina yıkıldı

Sibel GÜLERSÖYLER-Fahrettin ÖZTÜRK / Sözcü İstanbul

26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremde Büyükçekmece'de hasar görerek boşaltılan 8 bina ve 100 bağımsız bölüm geçtiğimiz günlerde belediye tarafından yıkıldı. 19 Mayıs Mahallesi'nde 4, Atatürk Mahallesi'nde 1, Ulus Mahallesi'nde 1, Kamiloba Mahallesi'nde 1, Bahçelievler Mahallesi'nde 1 adet olmak üzere toplam 8 binanın eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yıkım çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yerinde inceledi. Akgün, binaların yapımı sırasında dışarıya sarkan çıkmaların büyük risk oluşturduğunu bu riskin İzmir depreminde de görüldüğünü söyledi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hasarlı binaların acilen yıkılıp yenilenmesi için süreci hızlandıracak önlemler almasının hayati önem taşıdığını ifade eden Akgün, “Hem yıkımla ilgili tebligatların hızlanması için elektronik tebligatı hem de yıkımdan sonra yapımı için de 1 kişinin müracaatıyla veya maksimum yüzde 50'nin imzasıyla ruhsatların verilebilmesi için düzenleme yapılması gerekiyor. En önemli sorunlardan bir tanesi de bu ruhsatlandırma ve yıkım işinde içerinin boşaltılması. Çürük raporunu alıyorsunuz, tebligatı yapıyorsunuz, içerisindeki vatandaşın direnmesi sonucu belediye yer bulacak, malı taşıyacak bir sürü zaman geçiyor. Çürük raporu alındıktan sonra öyle keskin bir karar ve kanuni düzenleme olmalıdır ki elimizde vatandaş bunun içerisinde en çok 7 gün veya 15 gün kalabilsin” dedi.

Akgün, deprem riski bulunan mahallerinin planlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinden geçiremediklerini de belirterek “Biz yüksek kat ya da gökdelen istemiyoruz. Yatay yapılaşmayı sürdüren bir belediye olarak İBB meclisini göreve davet ediyorum. İBB Meclisi büyük bir vebal ve sorumluluk altındadır” diye konuştu.