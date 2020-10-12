Büyükşehir belediye gelirlerine tırpan geliyor

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AKP'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile belediyelerin, otopark gelirlerini büyükşehir belediyelerine aktarmasının önüne geçiliyor.

Düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapılarak ilçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi veriliyor.

UYGULAMAYA SON VERİLİYOR

Teklifle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son veriliyor.

İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılacak, bu gelirler söz konusu amaç dışında kullanılamayacak.

KANUN NE DİYOR?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü ile hali hazırda tüm yetki büyük şehir belediyesinde yer alıyordu.

Bu kanun nedeniyle ilçe belediyeleri özellikle yol üstü (sokak arası) otopark işletilmesi ve/veya işlettirilmesi işlemini gerçekleştirilemiyordu. Başta İstanbul olmak üzere bazı büyükşehirlerde, ilçe belediyelerin yasalara aykırı olarak otopark işletmesi yapması Sayıştay tarafından da eleştiriliyordu.