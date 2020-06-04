Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Aradan geçen 20 yıla rağmen fail henüz bulunamadı. 5 Haziran 2020 tarihi olan Cuma günü dosyanın zaman aşımı sebebiyle kapatılması bekleniyordu. Ancak dosyadaki yeni gelişmeler sebebiye zaman aşımı süresi durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu cinayetin ardından Çağla’nın tırnakları arasında çıkan DNA örnekleri ile apartman girişinde bulunan ve faile ait olduğu tespit edilen kan örneği üzerinden şüpheli olabilecek kişilerin ifadesini almaya başladı. Şüpheli olabilecek kişilerin ifadelerin alınmasına devam ettiğinden savcılık, TCK’nın 67. maddesi gereğince zaman aşımı süresini durdurdu.

KAPICININ İFADESİ ALINDI

Dosya kapsamında ifadesi alınan kişilerden biri ise cinayet dönemindeki apartmanının kapıcısı oldu. Hem emniyet hem de savcılık tarafından ifadesi alınan kapıcıdan kan örneği de alınarak, Çağla’nın tırnakları arasından çıkan DNA ile uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan cinayetin işlendiği apartmanda oturan, apartmanda oturanlar ile bağlantısı olduğu için apartmana girip çıkan herkesin ifadesinin alındığı öğrenidli.

“KAPIYI KİM ÇALDI?”

Dosyaya Çağla Tuğaltay’ın alt komşusunun ifadesi de eklendi. Komşunun verdiği ifadede, “Çağla evde ayaklarını yere vura vura yürüdüğü için onun eve geldiğini anlardım. O gün de okuldan geldiğini ayak seslerinden anladım. Kapısının çalındığını ve Çağla’nın kapıyı açıp karşısındaki ile bir süre konuştuğunu duydum. Tanıdığı biri gibi normal ses tonuyla konuşuyordu. Ancak ne konuştuklarını duyamadım” dediği öğrenildi.

KATİL TANIDIK MI?

Komşunun verdiği ifade, kapının zorlanmamış olması ve Çağla’nın tırnakları arasından çıkan DNA’nın bir erkeğe ait olduğunun tespit edilmesi üzerine savcılığın, şüphelinin ‘tanıdık bir erkek’ ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. “Tanıdık erkek” ihtimalini göz önüne alan savcılık Çağla’nın okul arkadaşları, erkek arkadaşı, ağabeyi, babası, akrabaları, mahalle esnafı ve apartmana girip çıkan erkeklerin de arasında bulunduğu 102 kişiden kan örneği aldı. Ayrıca 70 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Ancak alınan kan örneklerinin hiçbiri şüphelinin DNA’sı ile uyuşmadı.

ŞÜPHELİNİN DNA’SI EMNİYET DNA HAVUZUNDA

Ayrıca şüphelinin DNA örneğinin emniyetin DNA havuzunda olduğu ve emniyete gelen her DNA örneği ile karşılaştırıldığı öğrenildi. Şüphelinin bir şekilde kan alınmasını gerektirecek bir olaya karışması halinde buradaki DNA örneği havuza düşecek ve yapılan tarama sonrası eşleşme gerçekleşecek.