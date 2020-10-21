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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Hastane başvurularında iki katına yakın artış var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, corona virüsü salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak "Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var" dedi.

Güncellenme: 07:36, 21/10/2020
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Hastane başvurularında iki katına yakın artış var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen şu ifadeleri kullandı:

* Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var.

* Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.

Corona hastane sosyal medya tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:07:29,
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