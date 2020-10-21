Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Hastane başvurularında iki katına yakın artış var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen şu ifadeleri kullandı:

* Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var.

* Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.