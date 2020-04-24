Cezaevlerinde yeni dönem! Koğuşlardan mahkumlar çıktı, infaz memurları girdi

Corona virüsü tehdidi nedeniyle infaz memurlarının evlerine, çevrelerine ya da cezaevlerine virüs bulaştırmamaları için memurlar ,vardiya halinde çalıştırılıyor ve evlerine gitmeyip koğuşlara alınıyorlar.

ÖZEL KOĞUŞLARDA 15 GÜN KALIYORLAR

Yapılan düzenleme ile 15'er günlük vardiya sistemi ile çalışmaya başlayan infaz koruma memurları mahkumlardan boşalan ve özel olarak hazırlanan koğuşlarda 15 gün kaldıktan sonra evlerine gidebiliyorlar. Ancak tekrar işe başlaması gerektiği zaman cezaevlerine gelmek yerine, herhangi bir virüs bulaşığı olup olmadığını tespit etmek için hazırlanan yurtlara gönderiliyorlar.

Bu sırada yurtlarda kalan diğer vardiyaya mensup infaz memurları ise cezaevine geliyor ve gündüz işlerini yaparken dinlenme saatlerini ise kendileri için hazırlanan koğuşlarda geçiriyor.

YURTTA 15 GÜN KARANTİNADA KALIYORLAR

Evlerinden yurtlara giren infaz koruma memurları ise 15 günlük karantina süresini bu yurtlarda geçiriyor. Eğer 15 gün içinde yurtlarda kalan infaz koruma memurlarında herhangi bir virüs belirtisi bulunmazsa cezaevindeki görevinin başına gidiyor. Ancak virüs bulaşığı olduğunun tespit edilmesi halinde cezaevine ve evine gitmesine izin verilmiyor.

Yetkililer, bu uygulamanın hem cezaevlerine virüs bulaştırmayı önlemek hem de cezaevinde muhtemel bir virüs bulaşığı alan memurların bu hastalığı evlerine ya da dış çevreye taşımasının önüne geçmek amacıyla alındığını ve uygulamanın gayet başarılı biçimde devam ettiğini söylediler.

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