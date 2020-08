CHP’li belediye ucuzluk marketi kuruyor

800 bine yakın nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden birisi olan Seyhan'daki yoksulluk CHP'li Belediye Başkanı Akif Akay'ı, halka ucuz gıda sağlayabilmek için harekete geçirdi.

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'e açıklamalarda bulunan Akif Akay, görevi nedeniyle daha yakından tanık olduğu yoksul kesimlerin çaresizliğinin ve gıdaya ulaşmakta güçlük çektiklerini görmenin vicdani olarak kendilerini bir şeyler yapmaya zorladığını belirtti.

“GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Beslenmenin insan yaşamı açısından en önemli öncelik olduğunu ve hayatın buna bağlı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, şöyle konuştu:

* Her insan yaşayabilmek için öncelikle beslenmek zorunda. Ancak bizim ilçemizde on binlerce insan gıdayı satın almakta güçlük çekiyor. Yine on binlerce insan yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor.

* Sosyal demokrat bir belediye olarak bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Kısıtlı olanaklarımıza rağmen çözüm için arayışlara girdik.

* Kuracağımız marketler kesinlikle mevcut marketlerden daha ucuz olacak. Et, süt, peynir, zeytin, meyve-sebze, bakliyat, yağ, çay, şeker vb. başta olmak üzere temel gıda maddeleri bulunacak.

* Cips gibi, çikolata gibi zorunlu tüketim maddesi sayılmayacak ürünler burada bulunmayacak. En alttaki gelir grubuna mensup, yani muhtaç diyebileceğimiz vatandaşlarımızın buradan alışveriş edebilmeleri için kendilerine finansal destek olunacak.

* Diğer tüm Seyhanlılar da buradan ucuza alışveriş olanağına sahip olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li belediyeler ve yöresel üretim kooperatifleriyle irtibata geçtik.

* Her yöre, kendi ürününü gönderecek karşılığında biçim Çukurovalı kooperatiflerden temin ettiğimiz karşılık mallarıyla değiş tokuş yapılacak. İki marketle başlayacağımız bu girişimi ileride bütün Seyhan'a yaymayı hedefliyoruz.

UCUZ MARKETLERİN İSMİNİ VATANDAŞ KOYACAK

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, ilkini Eylül ayında açmayı planladıkları ucuzluk marketlerine henüz isim koymadıklarını, Seyhanlıların bu marketlere verilecek isim konusunda önerilerde bulunabileceklerini kaydetti.