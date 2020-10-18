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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye rekor kırıyor

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Talih kuşunun başına konması umuduyla kuponları dolduran vatandaşların beklediği çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan yine çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar "25-35-36-50-79-82+83" olarak belirlendi.

Güncellenme: 08:49, 18/10/2020
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye rekor kırıyor

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto'da devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 70 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ekim tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 25-35-36-50-79-82+83

BÜYÜK REKOR KIRIYOR

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye miktarı 70 milyon TL’yi geçti. Bu rakam Milli Piyango’nun en yüksek ödül miktarı olarak kayıtlara geçti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

Çarşamba Cumartesi internet Milli Piyango MPİ noter Pazartesi Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları
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