Çılgın Sayısal loto sonuçları: Sayısal Loto çekilişinde devir serisi sürüyor!

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi halinde farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansı sunuluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 AĞUSTOS

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 1-19-89-85-18-87 Joker 13

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.